新盤UPDATES：各區促銷貨尾 大面積及特色戶受追捧

新盤市場缺乏焦點，購買力主要流入各區銷售中項目餘貨，當中以大面積及特色戶較受追捧，普遍單位成交價均逾千萬元。

●龍譽特色戶逾2,547萬元獲承接

●峻源低層戶1928萬元沽出

中信泰富旗下馬鞍山峻源，售出第3座5樓C單位，實用面積1,193方呎，售價1,928萬元，呎價16,161元。

●朗城滙三房戶呎售16345元

華懋集團的元朗朗城滙，售出第3座22樓B室，實用面積726方呎，間隔三房連套房，獲買家以1,186.66萬元購入，呎價16,345元。

●朗濤連沽兩伙 套現逾3838萬元

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