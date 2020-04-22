新盤UPDATES：各區促銷貨尾 大面積及特色戶受追捧
2020年04月22日 20:19
東網電視更多新聞短片
新盤市場缺乏焦點，購買力主要流入各區銷售中項目餘貨，當中以大面積及特色戶較受追捧，普遍單位成交價均逾千萬元。
●龍譽特色戶逾2,547萬元獲承接
保利置業集團(00119)的啟德龍譽，賣出3座2及3樓B22單位，實用面積885方呎，平台面積31方呎，成交價2,547.83萬元，呎價28,789元。項目本月至今已錄5宗交投，套現逾1.56億元。
●峻源低層戶1928萬元沽出
中信泰富旗下馬鞍山峻源，售出第3座5樓C單位，實用面積1,193方呎，售價1,928萬元，呎價16,161元。
●朗城滙三房戶呎售16345元
華懋集團的元朗朗城滙，售出第3座22樓B室，實用面積726方呎，間隔三房連套房，獲買家以1,186.66萬元購入，呎價16,345元。
●朗濤連沽兩伙 套現逾3838萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，單日連沽兩伙，其中8A座5樓B單位，實用面積1,233方呎，售價1,920萬元，呎價15,572元。而7A座1樓B室，實用面積1,175方呎，平台面積127方呎，售價1,918.1萬元，呎價16,324元。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！