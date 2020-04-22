自食其果！一通電話引爆沙俄大戰　特朗普有份...

國際油價歷史性跌至負數，緣起於世界兩大產油國沙特阿拉伯與俄羅斯之前大打「石油大戰」。然而，外媒最新報道，兩國鬧翻的原因，並非在減產會議上意見不合，而是因為之前的一次通電話。

據聞，兩國元首沙特王儲穆罕默德及俄羅斯總統普京上月在一次電話中「炒大鑊」，雙方也「向對方叫喊」，兩人情緒激動。

消息人士透露，穆罕默德在電話中顯得咄咄逼人，他向普京下達最後通牒，威脅若無法達成減產協議，就會發起價格戰。結果顯而易見，最後普京回絕沙特要求，沙特也決定「用石油淹沒巿場」。

事實上，這通電話顯得「事有蹺蹊」，因另一消息指出，在穆罕默德決定打電話前，曾與美國總統特朗普的女婿兼高級顧問庫什納(Jared Kushner)聯絡。據報，穆罕默德獲告知，特朗普同意他跟普京通話。

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