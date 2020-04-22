樓價UPDATES：業主爽快　放盤僅20分鐘減價即賣

經濟前景未許樂觀，業主遇上買家即爽快減價，東涌昇薈兩房單位放盤僅20分鐘，火速降價12萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座高層A室，實用面積834方呎，三房連套房，以每月租金3.25萬元租出，實用呎租39元。

●西灣河鯉景灣逸星閣極高層B室，實用面積672方呎，三房套間隔，叫價1,250萬元，放盤約兩星期，減至1,215萬元易手，實用呎價18,080元。

●筲箕灣香島3座高層C室，實用面積1,960方呎，五房連雙套間隔，以月租7萬元連車位租出，實用呎租35.7元。

●鰂魚涌康怡花園M座中層11室，實用面積835方呎，三房連套房間隔，原叫價約1,438萬元，調減約88萬元後，獲用家以約1,350萬元筍價承接，實用呎價16,168元。

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九龍區

●土瓜灣傲雲峰5座低層G室，實用面積521方呎，兩房間隔，去年9月開始放盤，開價950萬元，減價60萬元或約6.3%，以890萬元沽出，實用呎價17,083元。

●大角咀港灣豪庭4座中低層F室，實用面積538方呎，建築面積748平方呎，原則三房套房間隔，去年12月開價1,000萬元，降價32萬元，以968萬元成交，實用呎價17,993元。

●茶果嶺麗港城本月暫錄11宗成交，平均實用呎價14,252元，該盤13座中低層E室，實用面積687方呎，三房連套房間隔，成交價905萬元，實用呎價13,173元。

●將軍澳清水灣半島6座高層B室，實用面積532方呎，兩房間隔，開揚市景及海景，以738萬元易手，實用呎價13,872元。

●將軍澳中心本月交投暢旺，至今暫錄約20宗成交，屋苑7座高層F室，實用面積406方呎，兩房間隔，最初叫價750萬元，微減2萬元，以748萬元易手，實用呎價18,424元。

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新界區

●沙田第一城4月暫錄27宗成交，其中17座中層E室，實用面積451方呎，三房間隔，以720萬元易手，實用呎價15,965元。

●粉嶺逸峯2座中層C室，實用面積476方呎，兩房間隔，以625萬元獲承接，實用呎價13,130元。

●粉嶺牽晴間6座高層H室，實用面積381方呎，兩房間隔，以537萬元沽出，實用呎價14,094元，屋苑現時約有20個單位放售，入場價由530萬元起。

●馬鞍山新港城J座高層4室，實用面積519方呎，三房間隔，以870萬元易手，實用呎價16,763元。原業主於2014年以554萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約316萬元。

●大圍盛薈2座中層NB室，實用面積958方呎，四房連套房間隔，以1,475萬元易手，實用呎價15,397元。

●屯門嘉悅半島1座高層B室，實用面積465方呎，兩房間隔，叫價628萬元，放盤僅3日，微減3萬元以625萬元易手，實用呎價13,441元。

●東涌昇薈5座中層D室，實用面積704方呎，屬大兩房間隔，叫價800萬元放售，放盤20分鐘即減至788萬元售出，實用呎價11,193元。

●青衣翠怡花園1座高層C室，實用面積365方呎，兩房間隔，叫價650萬元，減至620萬元沽出，實用呎價16,986元。

●馬灣珀麗灣30座中層G室，實用面積499方呎，兩房間隔，月初開價約680萬元放盤，議價後以650萬元成交，實用呎價13,026元。

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