【搶廁紙效應】絲潔健力士母企上季收入升11%　10年最勁

新冠肺炎掀起全球瘋搶廁紙，絲潔((Scott)、健力士(Kleenex)紙巾品牌母公司金佰利(Kimberley-Clark)，首季收入按年增長8%至50億美元，不計入併購因素的內部銷售增長更達11%，十年來最勁。金佰利的競爭對手寶潔(P&G)上周公布的內部收入增長亦達6%。

金佰利上季消費紙品部門的經營溢利急升51%，除美國的銷售增長12%外，亦受惠紙漿原料價格下跌，令生產成本下降1.15億美元。

不過，金佰利仍因應疫情產生的不確定性，撤回全年收入增長2%的預測，並叫停股份回購計劃。

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