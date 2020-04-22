夜市UPDATES：道指早段漲400點　紐油狂彈近四成

國際油價雖有所反彈，但也難讓美國經濟擺脫衰退風險，美股維持升約400點，其中道指報23,399點，升381點或1.66%；標指報2,783點，升47點或1.72%；納指報8,432點，升169點或2.05%。港股期指夜市報23,884點，升15點．低水9點。

市場憧憬美國開始重啟經濟，加上產油國或會加大減產原油力度，帶動油價回穩。布蘭特期油報每桶22.01美元，升13.8%，較早前一度狂瀉17%，並觸及16美元關口，為1999年以來的21年最低水平；紐約期油目前報每桶15.09美元，大幅反彈30%，最高曾升穿16美元，飆近40%。

美國參院通過4,840億美元小企業救助計劃，眾院預計最早於本周四對該計劃進行投票。

斯巴達證券的首席經濟學家Peter Cardillo警告稱，美國經濟衰退程度比預期嚴重，這很可能只是一系列危機的開始，消費者失去了以往的消費意願。基於此，他認為美股在經歷了此前的反彈後，市場短期內已經見頂了。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson也指出，美股企業的業績和前瞻指引將讓股指受限，標指數將在50周均線，即2,995點遭遇阻力。

【21:54】投資者焦點重回企業業績加上美國國會通過新一輪紓困方案，美股連挫兩日後回穩，道指升475點，至23,494點；納指升156點，至8,419點；標指升58點，至2,794點。

美股石油股持續拉升，哥倫比亞國家石油漲近8%，英國石油升近7%，荷蘭皇家蜆殼漲近6%，道達爾與帝國石油升逾5%。不過，英國石油前行政總裁John Browne認為，在相當長的一段時間內，油價將保持在低水平，並且非常不穩定；仍有大量石油被生產出來，進入儲存，沒有被使用。

網上電視Netflix首季純利按年跳升1.06倍至7.09億美元，期內付費用戶人數更大增破紀錄的1,580萬人，較市場預期幾乎多一倍，主要是全球數以億計人需要留家防疫，令3月份使用該平台的人出現爆炸性增長。不過，該公司警告投資者不宜過於樂觀，預期第2季全球新增訂戶將回落至750萬人。Netflix股價早段跌2.86%，至421.42美元。

「閱後即焚」相片分享軟件Snapchat母公司Snap Inc.上季每股虧損8美仙，略高於預期，期內每日活躍用戶較前一季增長1,100萬人，連續5季增長，收入大升44%至4.62億美元。Snap股價早段漲22.73%至15.26美元。

Facebook(Fb)斥57億美元，收購印度首富安巴尼旗下Reliance Industries持有的電子服務平台Jio Platorms，Fb股價早段升5.39%至180美元。

外國傳媒報道，國際能源機構(IEA)署長Fatih Birol表示，油價或會進一步下跌，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)可能會考慮進一步減產，而盡快減產是合理的。

他提出了三個步驟建議：首先，選擇減產的國家應盡快採取行動，並考慮進一步減產；二是要求金融機構採取措施，以防止市場無序；三是具有戰略儲備的國家，可吸收多餘的石油。

另外，美國3個州宣布放寬防疫措施重啟經濟，包括南卡羅萊納州、佐治亞州，以及田納西州。其中，佐治亞州州長稱，一些企業最早將於周五(24日)復工，而田納西州政府稱，企業可以在下周復工。

報道稱，總統特朗普對於國家重啟的指導方針，很大程度上強化了州長們已經在制定的計劃。目前美國95%的地區都處於封鎖狀態。阿肯色州、愛荷華州、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州、猶他州，以及懷俄明州，合共7個州目前仍未對居民下達居家指令。

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