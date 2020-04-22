【車位炒燶潮】屯門私樓半年蝕三成　藍田公屋兩年輸10萬

年前曾熱炒的車位，做價從高峰滑落，不少更要蝕錢離場。屯門海典軒一個雙號車位本月初以100萬港元易手，原業主持有約半年，帳面勁蝕40萬元或近三成。市區公屋車位亦損失逾10萬元轉售。

資料顯示，上述海典軒車位蝕讓個案，於2019年10月份以140萬元購入。而同樣坐落新界西北區的天水圍嘉湖山莊，近月都也連錄車位蝕讓買賣。

該項目第5期單號車位，於3月份以110萬元登記沽出，較2018年4月份購入價145萬元低約24.1%。而同屋苑第2期單號車位於同月以113.04萬元登記售出，較去年5月購入價元低約16.3%。

翻查資料，該屋苑第6期美湖居單號車位，於2018年6月份以162萬元沽出，創下項目新高紀錄。

不過，亦有區內代理見該盤車位價格由高位回落達兩成，本月亦斥資逾百萬元「撈底」。嘉湖山莊第1期一個雙號車位以109萬元易手，新買家為祥益地產總裁汪敦敬。

他表示，是次購入車位，主要由於香港新冠肺炎疫情暫時已經受控，加上金融、社會及政治環境轉趨穩定，故斥資購入車位。他又指，目前車位市場已較高峰時回落，而區內車位供應不足，租金回報又穩定，故估計其價格已經找到支持點。

對於香港各區屋苑出現車位蝕讓個案，他認為，此情況主要由於業主於高峰期入市，不過香港車位市場始終短缺，估計未來3個月至半年將會進入整固期。

汪氏認為，目前經濟環境欠理想，屬非常時期，不少企業或市民資金周轉困難，建議政府應因應市況，撤走住宅或非住宅物業辣招稅。

事實上，車位跌價情況亦蔓延至九龍區。藍田公屋興田邨一個雙號車位亦以108萬元登記易手，較2018年5月份購入價118.5萬元，帳面蝕讓約9%。

另方面，個別豪宅車位租金則破頂。美聯黃永財表示，西南九龍匯璽一個雙號車位，近日以每月7,000元租出。料屬項目月租新指標，由於該盤車位供應不多，現時租盤叫價由約7,200元起。

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