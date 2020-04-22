全宇宙攬炒？新冠肺炎疫情有向外太空蔓延迹象？

新冠肺炎疫情持續蔓延，其影響或擴散至外太空！外國媒體報道，航天公司的淘汰賽已經展開，風險資金今年流入相關領域將會停止，對比去年市場吸資達60億美元(約468億港元)。

專注於衛星和太空工業的精品研究和投資公司Quilty Analytics發表報告指出，這場淘汰賽會持續兩年左右，當塵埃落定時，相信其列出的「頂級公司」只有不到一半的公司將保持營運。

Quilty Analytics指出，目前絕大多數由風險投資支持的太空公司尚未錄得盈利，也只有不到一半的公司創造了收入，這些公司完全依賴籌集額外資金，而最近籌集了大量資金的公司可能生存下去，其他的公司則可能倒閉。

從數量上看，近年市場對年輕太空公司的投資熱潮是空前的。Quilty Analytics表示，在過去5年以來，投資給太空公司的風險資金增長了10倍，儘管其中只有一半左右投給了SpaceX和破產的OneWeb兩家公司。

過去兩年，每季大約有25到30項與太空相關的投資，但Quilty Analytics預計，這種情況正迅速改變。事實上，與今年2月相比，3月風險投資額度已下降了39%，按交易數量計算下降了58%。

報告指出，等待疫情過後，風險投資活動將從「休眠」狀態中甦醒，但交易量仍將遠低於2019年底至2020年初的高位。

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