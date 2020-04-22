首創置業收購北京項目權益　共涉11億人幣

北京開創金潤置業及合作方於2017年5月18日，通過公開競買方式取得北京市豐台區麗澤金融商務區南區D-07、D-08地皮F3其他類多功能用地項目，並於2018年1月22日將該項目開發建設主體換簽為聯合體按聯合競買協議約定比例成立的目標公司。

公司擬透過收購北京開創金潤置業20%股權參與地皮開發，與華潤、金茂、首開等一線地產公司及屬地有實力的地產公司金唐聯手，打造繼首創中心項目之後麗澤商務區的第二個綜合體項目，豐富公司的城市核心綜合體業務布局。

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