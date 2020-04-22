【暴瀉無極限】估中油價「負數」專家：下月-100美元

外國傳媒報道，美國5月期油周一(20日)合約結算價狂插至每桶負37.63美元，震撼全球，但其實在3月時，就有專家準確預測「負數」！這位神準專家目前估計，5月期貨價出現每桶「負100美元」不會意外。

上述的仁兄是瑞穗銀行石油分析師Paul Sankey！他最新說：「很明顯地，我們已到了全面且日常性的市場管理危機，會在下個月看到每桶負100美元嗎？我認為是很有可能的。」

事實上，由於在期貨市場中，價格下滑是沒有底線的，故石油業對沖基金經理Pierre Andurand表示，現在原油已是「危險的交易產品」，並表示仍會看到價格為負，且是「非常低的負數」。

為何6月或之後的原油期貨價格依然被睇淡？主因是儲存空間可能會在5月底至6月初時耗盡，且從美國蔓延到全世界，這是史上未見過的，也就是說，本周美國油市的慘況可能會在其他地方出現，例如印度95%的儲存空間已耗盡，歐洲、加勒比，以及新加坡的儲存空間也危危乎。

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