聯洋智能引入丙晟科技　策略股東包括大連萬達及騰訊

上述新股每股認購價為3.5元，較聯洋智能周三收市價3.49元溢價約0.29%，是次所得款項淨額將約3,990萬元，或用作該集團發展新業務及一般營運資金。

上海丙晟科技主要從事創新互聯網技術服務，提供智能及數字化解決方案以整合線上及線下消費模式，由三名策略投資者大連萬達商業管理集團、深圳市騰訊產業基金全資附屬林芝騰訊科技，以及海南高燈科技持有。是次認購事項須待聯交所批准認購股份上市及買賣後，方告完成。

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