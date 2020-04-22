聯洋智能引入丙晟科技 策略股東包括大連萬達及騰訊
2020年04月22日 22:37
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聯洋智能(01561)公布，周三(22日)交易時段後與認購人上海丙晟科技訂立認購協議，據此，聯洋智能向對方有條件發行共1,143.2萬股新股，相當於經擴大後該公司已發行股本約1.7%，並設6個月禁售期。
上述新股每股認購價為3.5元，較聯洋智能周三收市價3.49元溢價約0.29%，是次所得款項淨額將約3,990萬元，或用作該集團發展新業務及一般營運資金。
上海丙晟科技主要從事創新互聯網技術服務，提供智能及數字化解決方案以整合線上及線下消費模式，由三名策略投資者大連萬達商業管理集團、深圳市騰訊產業基金全資附屬林芝騰訊科技，以及海南高燈科技持有。是次認購事項須待聯交所批准認購股份上市及買賣後，方告完成。
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