最新估計！美國財長料大部分經濟8月底前重開

外國傳媒報道，美國財長姆紐欽表示，預計美國大部分經濟將在8月底前重新開放。此前美國多地中採取限制措施，壓制新冠肺炎傳播。

值得注意的是，姆紐欽4月10日也曾表示，相信美國將於5月重啟美國經濟活動。

姆紐欽最新受訪表示，「我們正準備開放部分經濟，我們期待，到夏天的晚些時候大部分經濟，或者不是全部經濟的話，將處於開放狀態。

美國眾議院料將在周四通過4,840億美元的援助法案，從而在此前2.2萬億美元救助計劃的基礎上進一步給經濟提供幫助。姆努欽表示，「我希望這些就夠了。」

不過，紐約作為美國的金融中心紐約，其市長白思豪表示，紐約市將需要每天進行「成千上萬次」病毒測試，官員才能放寬社交限制。

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