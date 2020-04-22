小心！美銀：若歷史重演 股市仍有一次特大跌浪

外國傳媒報道，美國銀行發表報告指出，如果去年俗稱「恐慌指數」的VIX指數規律保持不變，標指恐再創新低。

美銀策略師將最近3次大拋售中的波動指數高峰與現時作對比，認為這與2008年最相近，且在標指創新低後，很難有正面消息能夠拉回升軌。

VIX指數於今年3月16日達到82.69，是2008年以來最高，而標指則從3月16日到現在累彈約15%。若標指依照2008至2009年熊市後走勢上揚，約將在2,960點見頂。

該行指出，在之前的1987年、2002年，以及2008年的3次大跌市當中，VIX指數達到高峰後的1.5到4個月內，股市才再次試底，即標指在此期間仍能將升幅由15%擴至25%，但之後就會下跌。

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