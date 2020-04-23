德勤退任核數師　添兩企

亞信科技指，經考慮德勤擔任其核數師已廿年，公司審核委員會及董事會認為，更換核數師將提升核數師之獨立性，並將展示良好的企業管治常規，故已與德勤達成互相理解，德勤已書面知會不於應屆股東周年大會續聘為該公司核數師，並將於今年股東周年大會結束時退任。

九江銀行則宣布，德勤將退任該行獨立審計師並不被重選，有關退任將於該行即將召開之2019年度股東周年大會結束時生效。不再續聘德勤的原因，是為了符合內地財政部規定，即金融企業連續聘用同一會計師事務所不得超過八年。

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