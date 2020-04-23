德勤退任核數師 添兩企
2020年04月23日 00:09
東網電視更多新聞短片
德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再退任核數師！計及亞信科技(01675)及九江銀行(06190)周三(22日)公告，近期德勤已連環辭任及退任多家本港上市公司的核數師職務，四個多月來累計公司總數達45家。
亞信科技指，經考慮德勤擔任其核數師已廿年，公司審核委員會及董事會認為，更換核數師將提升核數師之獨立性，並將展示良好的企業管治常規，故已與德勤達成互相理解，德勤已書面知會不於應屆股東周年大會續聘為該公司核數師，並將於今年股東周年大會結束時退任。
九江銀行則宣布，德勤將退任該行獨立審計師並不被重選，有關退任將於該行即將召開之2019年度股東周年大會結束時生效。不再續聘德勤的原因，是為了符合內地財政部規定，即金融企業連續聘用同一會計師事務所不得超過八年。
據本報統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少45家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！