東方日報B1：油價暴「負」　散戶炒ETF狂蝕

產油國早前宣布減產每日近千萬桶後，一些散戶憧憬油價見底，蜂擁撲入原油期貨ETF，其中F三星原油期近日成交量節節上升，本月僅有兩個交易日不夠1億股，豈料紐油因儲存空間問題瀉見負數，導致投資者「中伏」。

類似情況亦發生於美國，深受散戶追捧的全球最大石油ETF──美國石油基金(USO)價格周二續瀉25.07%。該基金指將因應極端油市重整策略，或投資更多其他月份到期合約，甚至其他能源衍生工具。

數據機構FactSet指其追蹤的16隻美國油氣ETF，資產過去一個多月漲近1.3倍，證明策略很錯。

F三星原油期之管理人三星資產運用(香港)周二深夜公布，指當時該ETF的紐油持倉為下月十九日到期的六月合約，惟見六月紐油周二大跌，不排除會重演跌至甚至跌穿零，續持有恐令投資者勁蝕甚至「清袋」，遂決定全部轉倉至九月。三星方面接受本報查詢時稱，獲香港證監會批准後已完成轉倉動作，該ETF現僅持九月紐油合約。

一名曾從事ETF的業界人士稱，F三星原油期暴瀉，並非因為三星方面突然變陣以主動式策略轉倉、令客戶無法追蹤六月紐油潛在升浪，而是之前持有的五月紐油暴跌。「以佢個個月轉倉，如果六月紐油再負數結算，之後要轉倉去價錢正數嘅合約，真係會輸得好恐怖，所以三星今次咁做可以理解」。

儘管原油消費有一定基礎，油價已低無可低，惟原油期貨基金並不值得長期持有，故期貨轉倉七、八成是要轉去價格更高的合約，等同持有原油並支付儲油費用。如要博油價反彈，「依家F三星原油期一定唔關事」，不如買上游油企。

同樣因負油價而「出血」的還有美國經紀商盈透證券(IB)。該行由於數名客戶持有的五月紐油合約於日前到期時價值少於其戶口資金，因此要代這班炒燶油的客戶補孖展遵守結算要求，繼而需作出8,800萬美元（約6.86億港元）臨時虧損撥備，但強調有關虧損不影響其財政狀況。

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