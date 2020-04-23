券商估澳門六賭企首季盈利插95%

澳門六間持牌博彩企業將於未來數星期陸續公布今年第一季業績，在新冠肺炎疫情之下賭企表現備受壓力。彭博訪問了九間券商的分析員，估計這些賭企第1季EBITDA（除利息、稅、折舊及攤銷前盈利）將全數下跌，按年跌幅平均達95%。

該報道指，有關下跌揭示了在疫情之下該些賭企的財政嚴重受損。隨着2月時澳門賭場因應政府要求暫停營業15日去協助遏止疫情，本年首季澳門整體博彩收入下挫了60%。雖然自3月中起，八成的賭枱恢復做生意，但內地政府仍然停止個人遊等措施，令第一季訪澳旅客人數按年大跌71%。

另方面，澳門4月賭收出現按周下跌情況。花旗發表研究報告，表示由博彩業業內資料所得，澳門4月首19日賭收或達10億澳門元，惟14至19日共6日平均每日賭收僅得2,500萬澳門元，較再對上一周的日均4,400萬澳門元顯著減少。此外，貴賓廳贏率亦持續低於正常水平。

該行認為澳門賭收趨勢向下屬於預期之內，因為內地政府仍未解除對外旅遊限制，以及在3月尾實施了更嚴厲的入境隔離措施。

該行維持四月澳門賭收按年跌94%至15億澳門元的預測，即意味4月餘下日子的日均賭收為4,500萬澳門元。

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