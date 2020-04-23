紐約期金收漲3%　創逾一周新高

國際金價周三(22日)上揚，紐約期金收報每安士1,738.3美元，升50.5美元或3%，創4月15日以來收市新高。

美國銀行本周初發表題為《聯儲局不能印黃金》的報告，調高18個月金價目標，由之前估計每安士2,000美元上調至3,000美元，較2011年9月現時紀錄高位1,921.17美元，高出超過50%。

美銀分析員指出，新冠肺炎疫情導致經濟大幅收縮、政府財政開支大增，以及央行資產負債表擴張1倍，將導致印製貨幣受到壓力，投資者將轉向黃金。

美銀料金價今年平均處於1,695美元，明年進一步漲至2,063美元。該行同時提到，強美元、金融市場動盪紓緩，以及印度和中國的實金需求下跌，會對金價構成挑戰。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200