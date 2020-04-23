納斯達克CEO：美國大型IPO料至少等到7月份

美國納斯達克證券交易所(Nasdaq)行政總裁Adena Friedman接受外媒訪問時表示，考慮到新冠肺炎疫情的影響，要為大型公司進行首次公開募股(IPO)做好準備，可能需時至少3個月。

事實上，自新冠肺炎疫情大流行以來，美國新股上市步伐幾乎停滯，累計只有3間公司掛牌上市，其中兩間為生物科技行業。

Friedman表示，正在考慮上市的企業行政總裁「目前都在等待觀察今年晚些時候病毒的影響。他續說，當中，一些受肺炎病毒影響不特別嚴重的公司將尋求在第三季度初發行；至於受影響最大的企業可能不得不等待更長時間才能嘗試進行IPO。

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