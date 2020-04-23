紐約期油急升近兩成　布油企穩20美元關

市場憧憬美國開始重啟經濟，加上產油國或會加大減產原油力度，帶動油價回穩。紐約6月期油收報每桶13.78美元，升2.21美元或19.1%；布蘭特6月期油收報每桶20.37美元，升1.04美元或5.38%。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存急增1,502萬桶，創2017年5月以來新高，市場預期增1,392萬桶。EIA又指，上周美國原油進口量創1992年以來新低，至於煉油廠產能利用率降至2008年9月以來新低，中西部產能利用率降至歷史新低，均反映出原油需求繼續萎縮。

外國傳媒報道，國際能源機構(IEA)署長Fatih Birol表示，油價或會進一步下跌，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)可能會考慮進一步減產，而盡快減產是合理的。

他提出了三個步驟建議：首先，選擇減產的國家應盡快採取行動，並考慮進一步減產；二是要求金融機構採取措施，以防止市場無序；三是具有戰略儲備的國家，可吸收多餘的石油。

另外，美國3個州宣布放寬防疫措施重啟經濟，包括南卡羅萊納州、佐治亞州，以及田納西州。其中，佐治亞州州長稱，一些企業最早將於周五(24日)復工，而田納西州政府稱，企業可以在下周復工。

報道稱，總統特朗普對於國家重啟的指導方針，很大程度上強化了州長們已經在制定的計劃。目前美國95%的地區都處於封鎖狀態。阿肯色州、愛荷華州、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州、猶他州，以及懷俄明州，合共7個州目前仍未對居民下達居家指令。

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