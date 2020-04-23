美股收市：道指升456點　結束兩連跌

國際油價回升，加上投資者觀望企業陸續公布首季業績，美國股市周三(22日)上漲，3大指數均結束連續兩日跌勢。道指收報23,475點，升456點或1.99%；標指收報2,799點，升62點或2.29%；納指收報8,495點，升232點或2.81%。

對於後市，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson也指出，美股企業的業績和前瞻指引將讓股指受限，標指數將在50周均線，即2,995點遭遇阻力。

斯巴達證券的首席經濟學家Peter Cardillo警告稱，美國經濟衰退程度比預期嚴重，這很可能只是一系列危機的開始，消費者失去了以往的消費意願。基於此，他認為美股在經歷了此前的反彈後，市場短期內已經見頂了。

另外，美國特朗普政府正推進財政刺激政策及重啟經濟的計劃。美國參院通過4,840億美元小企業救助計劃，眾院預計最早於本周四(23日)對該計劃進行投票。

美國3個州宣布放寬防疫措施重啟經濟，包括南卡羅萊納州、佐治亞州，以及田納西州。其中，佐治亞州州長稱，一些企業最早將於周五(24日)復工，而田納西州政府稱，企業可以在下周復工。

報道稱，總統特朗普對於國家重啟的指導方針，很大程度上強化了州長們已經在制定的計劃。目前美國95%的地區都處於封鎖狀態。阿肯色州、愛荷華州、內布拉斯加州、北達科他州、南達科他州、猶他州，以及懷俄明州，合共7個州目前仍未對居民下達居家指令。

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