【全球攬炒】南韓首季GDP按季收縮1.4%　創2008年來最差

南韓首季國內生產總值(GDP)按季收縮1.4%，為2008年第4季跌3.3%以來最差表現，也是中美貿易戰在2019年打擊該國第1季GDP增長以來的首次收縮；預期收縮1.5%，前值增長1.3%。

按年計，首季GDP增長1.3%，預期增長1%，前值增長2.3%。

南韓財政部表示，該國就業和實體經濟在第2季所承受的衝擊，可能會加重。

星展銀行(DBS)經濟學家Ma Tieying表示，新冠肺炎疫情引起的供需雙重衝擊，造成工業生產、零售額和消費者信心急劇下降，讓南韓經濟應該在第1季出現急劇萎縮，且即使國內疫情有趨緩迹象，外國的疫情擴散也將打擊其出口。

新韓金融投資公司經濟學家Ha Keon-hyeong則預計，南韓第2季的出口跌勢將會加劇，當局下調利率和量化寬鬆政策，預計只會幫助經濟增長0.5至1.0個百分點。

出口方面，據南韓關稅廳數據顯示，在4月的首20天，南韓出口額按年減26.9%，至217.29億美元，其中對中國的出口下降17%、對美國和歐盟的出口分別下降17.5和32.6%。

南韓央行亦將2020年的GDP增長預測，由2.1%下調至不足1%，而為應對經濟衰退，央行總裁李住烈則在本月初表示，可能需要再次降息。

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