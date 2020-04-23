【專家點評】楊俊文：短線避開油價ETF及油股

這星期的焦點非油價莫屬，在筆者執筆之時6月美國期油大約在10美元一桶水平，倫敦期油則在16美元10年低位水平。

油價短期的超低價主要源於恐慌及斬倉平倉盤所致，情況與上月股市債市狂跌時、Vix恐慌指數狂升非常相似。

短線無得估，但中長線價值是有迹可尋。石油與米、肉等都是必需品，有一定的剛需。同時，石油是由油公司生產，並不是從天而降，任何生產都必然需要成本。世界不同的產油國因為地理及技術問題，生產成本差異非常鉅大。成本最便宜的產油國是中東如沙特、伊朗等地，只需10美元以下即可。美國和加拿大那邊則需要約30美元，而中國則更貴要約50美元一桶。

意味如果油價在30美元以下，中國美國等國家每生產一桶就蝕一桶，油企是做生意的，不是開善堂，無利可圖的生意絕對無人做，中美等地減產停產是必然的事。因此中長線油價必然會回升上整體成本上，這是沒有懸念的。

開打石油戰是沙特對付美國頁岩油的策略，沙油恃着本身產油成本低，用自殺式低油價去令美國那邊油企倒斃。而策動時間是全球股災，世界各地的油企必然有個別會爆煲。所以投資油價ETF及油股都需避免。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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