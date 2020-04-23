【專家點評】溫灼培： 歐元升跌看「共同債」

今日要留意的因素眾多，美國最新一星期新申領失業救濟人數肯定是其中市場焦點所在。回想3月21日至今，美國新申領失業救濟人數便累積增加了2,203萬。由於現在美國疫情仍未減退，每日平均也有約三萬新增確診過案，市場關注失業救濟人數還會增加多少。可想象這數字升幅愈大，市場避險情緒愈是加深，這或多或少會對具避險功能的美元有利。

不過，一個更加重要因素要留意，是今晚歐盟領袖將開視像會議，討論是否推「共同債」。自2016年6月英國脫歐公投通過後，便對歐盟響起了警號，擔心成員國有一天會一個個離開使歐盟瓦解。

為避免這情況這一天的到來，德、法兩國便開始構思要盡快把歐盟變成一個整體。而發共同債券便是向這方向邁進的重要一步。過去，正因市場存在對歐盟有機會瓦解的憂慮，所以歐元匯價一直受壓。但如「共同債」一旦成事，可想象將能為歐元帶來突如其來的刺激，使歐元有機重上1.10美元之上。這點大家宜密切關注。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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