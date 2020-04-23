兩日四度出手！金管局再向市場注入逾18億港元

港匯呈強，金管局於紐約市場交易時段尾盤再承接18.2億美元沽盤，向市場注資規模增加至33.7億港元，銀行體系總結餘將於周五(24日)增加至667.95億港元。局方前後兩日四度沽出港元，共涉77.1億港元。

除港美息差擴闊刺激套息交易外，星展銀行(香港)投資總監辦公室高級投資策略師李振豪認為，環球市況波動亦吸引投資者買入港元避險，加上市場仍憧憬大型中概股回流香港上市，故預先買入港元，多種因素均提振港元需求。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享早前表示，金管局終出手並不出奇，因港美息差近日已闊見1厘水平，市場套息交易活躍，對港元帶來支持。

他並指，若與2008年金融海嘯後，美國聯邦利率趨近零對比，今次美國量化寬鬆的威力，對港元的影響已「無咁犀利」。由於資金難大規模流入香港，他料金管局未必需要動用很大金額注資。

值得留意的是，強方兌換保證曾於2015年4月、9月及10月多次被觸發，尤其經歷「八一一」小匯改後，引起人民幣大規模拆倉潮，投資者將人民幣通過兌換美元，然後再兌換回港元，推高港匯至7.75強方兌換保證水平，期間金管局向市場多次注資。

按照貨幣發行局制度的原則，若市場對港元的需求大過供應，令港匯轉強至7.75的強方兌換保證，金管局會向銀行沽出港元、買入美元，使總結餘增加及港元利率下跌。2015年金管局從銀行共購入293億美元，沽出2,272億港元，當時令總結餘相應增加。

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