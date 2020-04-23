【專家點評】彭偉新：鑫苑服務回購　技術走勢向好

受到外圍油價急跌，加上美股走勢亦開始轉為疲弱，令到恒指走勢明顯受壓，一度向下跌穿20天線的支持，亦是自4月6日重返20天線之上後首次再度失守，不過，指數的失守幅度並不明顯，以技術而言並未確認已經失守，暫時只可以當作為回吐。不過，近期整體港股的方向頗為受到外在因素所影響，尤其是美股開始回落下，令到恒指的反彈勢頭減弱，。

集團去年全年純利8,100萬元人民幣，按年升6.9%，而集團公布擬在市場上最多回購2,500萬股股份，有助股價向好。股價由去年10月高位4.20元跌至2月低位1.18元後反彈，已成功收復了整個跌浪總跌幅的38.2%，由於RSI已在1月出現了牛背馳走勢，因此，預期股價已經見底，若果以整個下跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價有望升上3.05元，投資者可以在2.4元買入，跌穿10天線沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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