金沙中國首季轉蝕1.66億美元

今年首季經扣除資本化金額後的利息開支為1.31億美元，而去年同季則為1.41億美元，減幅因首季的加權平均借款成本由2019年第一季的4.6%減少至4.2%。另外，今年首季資本開支共達3.2億美元。

公司控股股東Las Vegas Sands Corp.主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，新冠肺炎成為全球大流行對公司的業務構成前所未有的影響，亦是他從商超過70年亦未遇見任何類似情況。

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