金沙中國首季轉蝕1.66億美元
2020年04月23日 07:39
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
金沙中國(01928)表示，根據美國公認會計原則，2020年第一季轉盈為虧，錄得淨虧損1.66億美元，而去年同期錄淨收入5.57億美元；而首季淨收益總額亦按年下跌65.1%至8.14億美元。
今年首季經扣除資本化金額後的利息開支為1.31億美元，而去年同季則為1.41億美元，減幅因首季的加權平均借款成本由2019年第一季的4.6%減少至4.2%。另外，今年首季資本開支共達3.2億美元。
公司控股股東Las Vegas Sands Corp.主席兼行政總裁Sheldon G. Adelson表示，新冠肺炎成為全球大流行對公司的業務構成前所未有的影響，亦是他從商超過70年亦未遇見任何類似情況。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！