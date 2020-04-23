新股專輯：康方生物定價16.18元 膺今年集資及凍資雙冠王
2020年04月23日 07:40
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尚未有盈利及收入生物科技新股康方生物(09926)公布招股結果，每股發售價定為16.18港元，為招股價範圍14.88至16.18元的上限，集資淨額約24.36億元，成為今年新股「集資王」。
康方生物於香港公開發售部分錄得超額認購約638.2倍，凍結資金超過1,666億元。超越今年中國連鎖餐飲集團九毛九(09922)凍資1,403億元，成為2020年新股凍資王。值得留意的是，該公司凍資額亦為至今上市的尚未有盈利及收入生物科技股中最高。
該股將於周五(24日)掛牌，每手1,000股計，認購1手中籤率12%，要認購100手即10萬股才可穩獲1手。
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