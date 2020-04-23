【專家點評】金曹：「五窮」漸近　伺機部署淡倉

4月21日期油結算價跌到負數，買油可以有錢收，可謂震驚投資界。主因是期油是實物交收，合約到期真係要「接貨」，買家需要搵地方儲存相當困難。6月期油在5月19日結算，現時大概每桶13美元。今次期油跌穿零的事件對投資石油ETF的投資者傷害最大，例如美國活躍成交的USO，單日大跌25%報2.85美元，一年之間由高位13.86美元大跌超過93%。

受油價大跌影響，道指期貨最近兩天由高位24,203點累跌1,264點，低見22,929點，之後反彈到23,200水平，唔見了1,000點。恒指期貨兩天之間由高位24,474跌到23,418，幅度跟道指差唔多。

技術上，相對強弱指數RSI跌穿50轉弱，對上一次是2月中發生，恒指由28,200點水平直插至21,600點。今次由於有全球央行放水救市，未必會歷史重演。但恒指跌穿10日平均線24,081，恒指波幅指數也維持在30以上，表示期權莊家開價約七成機會一個月上落8.7%（30除以「12的平方根」）。以4月高位24,603點計算，5月可能調整到22,462點。

港股向來有五窮六絕的講法。歷史數據顯示5月下跌概率較高，平均跌327點，波幅約1,700點。即由24,080點計，可跌至22,380點。

如無意外，4月在23,000至24,000點間結算機會較大。期權策略上，見反彈上24,081就部署淡倉，向淡可「草船借箭」做25,200 Short CALL+23,200 Long PUT，估計5月見23,000機會大。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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