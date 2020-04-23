維達國際首季淨利潤按年增長64%
2020年04月23日 07:47
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維達國際(03331)公布，截至今年3月底止首季錄得總收益下降16.2%，至34.19億港元，如按固定匯率換算則下降12.4%。其中27.06億元來自紙巾分部，7.13億元來自個人護理分部。收益下跌是由於內地短暫的產品供應短缺而導致增長放緩，內地以外業務則維持良好勢頭。
期內，淨利潤按年增加64.8%至3.77億元，淨利潤率提升5.4個百分點至11%。毛利增長19.2%至12.81億元，毛利率擴闊11.2個百分點至37.5%，主要是由於木漿價格處於低位及產品組合持續優化。經營溢利增加55%至5.27億元。經營利潤率上升7.1個百分點至15.4%。息稅折舊攤銷前溢利提升32.1%至8.11億元。息稅折舊攤銷前溢利率擴大至23.7%。
匯兌虧損總額為1,000萬元，其中1,100萬元的虧損來自應付經營項目，100萬元的收益來自融資項目。
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