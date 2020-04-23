鐵貨：K＆S首季產量升28% 銷量增逾25%
2020年04月23日 07:51
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鐵貨(01029)公布截至2020年3月31日止3個月的第一季最新營運資，K&S的鐵精礦產量為67.04萬噸，按年升28.2%，按季升0.9%；銷量為66.34萬噸，按年升25.8%，按季升6.4%；平均產能為85.5%，去年第四季為83.6%。目前產能及運輸率分別約94%及約101%。
集團首席執行官馬嘉譽稱，2019冠狀病毒對全球經濟構成負面影響；期望病毒的傳播將盡快受控，而其對經濟造成的影響將有所消退。由於中國為全球主要商品消費國家，疫情現 時在中國受控對採礦業是正面迹象。
公司指出，至今疫情無對營運構成重大影響，集團已採取必要措施，支援其業務預防病毒。
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