ESR組合營基金投資工業及倉儲物流組合

ESRKS、APG及CPP以現金認購股份，金額各為2億美元(下同)、3.5億及4.5億元，分別相當於ESR--KS II已發行股份總數的20%、35%及45%股份。彼等的股權承諾總額將分別增加至最高4億、7億及9億元(若首次增持選擇權及第二次增持選擇權獲行使)。

ESR--KS II為新的開發基金，將通過在南韓進行開發、收購及合營企業的方式投資及開發「最上乘」的工業及倉儲物流組合。

ESRKS是南韓的物流倉庫開發和管理企業。隨着ESRKS的現有開發平台的資本部署提前成功完成，ESRKS正籌集更多資本以保持其在市場上的地位，並按認購及股東協議所預期成立ESR--KS II作為開發基金。

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