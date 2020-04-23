【股民熱話】投資市場變成高危之地　生人勿近？

一場全球疫情，嚴重打擊經濟之餘，更令投資市場變得陷阱處處，稍一不慎足以血本無歸！

再睇最近國際油價大幅波動，石油期貨ETF憑着入場門檻低而吸引一班散戶熱衷炒作，誰料紐約期油價格可以變成負數，不但炒期油的大小戶損失慘重，就連這類石油期貨ETF都面對資產淨值大跌而要被迫終止的危機，弄得管理人要突然改變玩法，但基金單位價格就即時唔見一大截，高位追入的散戶當然輸得慘情，最慘係吸引班心存僥倖的老散，以為可以博油價回升而入場加注溝淡，他日輸得更多，又怨天尤人。

事實上，觀乎近期6月的紐約期油及布蘭特期油價格表現，相信未來一個月，油價繼續大幅波動的機會甚大，而蝴蝶效應亦正在不斷發酵。新加坡石油貿易商炒燶期油隱瞞損失，東窗事發，相信不會是個別例子，未來會有更多與油價崩盤相關的企業投資失利個案或騙案浮現，衝擊金融系統和投資信心，投資市場頓時變成高危之地﹗

解決呢個危局的關鍵，是全球疫情受控，只有這樣，全球經濟才能摸出一個「底」，企業和個人才能評估到風險並作出適當的投資決定。若疫情持續，次季全球經濟遠遜預期，將進一步壓縮投資，從而對個人收入及消費氣氛造成更深層次的打擊。如是者，即使各地央行再加緊印銀紙，亦解決不了信心危機。更何況環顧目前各主要貨幣的利率，再減息的空間實在有限，市場似乎還未就進入負利率時代作好準備！

對香港人而言，除了現金和股票投資，物業就是主要的資產。如今投資組合持有較高比重現金，以守代攻，是筆者一直強調的對策。至於物業，若自住，升跌都是要住，且別自找煩惱。可若是持有多個投資物業，就應該深思三個問題。第一，經過這十多年的量寬所製造出的樓市泡沫，有沒有可能在新一輪量寬再發揚光大，讓樓價再起飛？第二，未來一年，全球經濟衰退甚至大蕭條的可能性，是否遠高於復甦的可能性？第三，在目前的國際形勢，中國經濟能否重拾高增長周期？這問題關係到香港資產的主要持有人--中國資金的實力變化。當掌握到這三個答案，大概就知道如何作出合適的投資決定。

東網財經專欄作者 帥哥

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