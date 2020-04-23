基石藥業遞交avapritinib新藥上市申請

avapritinib是一款強效、高選擇性的、在研口服針對KIT和PDGFRA基因突變的抑制劑，由公司合作夥伴Blueprint Medicines Corporation(納斯達克股票代碼：BPMC)開發，亦是基石藥業首個獲NMPA受理的新藥上市申請。

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