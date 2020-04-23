基石藥業遞交avapritinib新藥上市申請
2020年04月23日 08:07
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基石藥業(02616)公布，國家藥品監督管理局(NMPA)已受理胃腸道間質瘤(GIST)精准靶向藥物avapritinib的新藥上市申請，涵蓋兩個適應症：分別為用於治療攜帶血小板衍生生長因數受體α(PDGFRA)外顯子18突變(包括 PDGFRA D842V 突變)的不可手術切除或轉移性GIST成人患者，以及四線不可手術切除或轉移性GIST成人患者。
avapritinib是一款強效、高選擇性的、在研口服針對KIT和PDGFRA基因突變的抑制劑，由公司合作夥伴Blueprint Medicines Corporation(納斯達克股票代碼：BPMC)開發，亦是基石藥業首個獲NMPA受理的新藥上市申請。
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