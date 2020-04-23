【市前重點睇】道指升456點　紐約期金飆3%

●美匯指數升上100.38，港匯再觸發7.75強方兌換保證，離岸人民幣(CNH)企7.1018，歐元挫至1.0806，英鎊企1.2322。金價高見1,716美元。布油漲至20.37美元，紐油於15美元水平上落。道指期貨跌約百點。

●美國10年期國債孳息率升5點子，至0.619厘。

●美國納斯達克證券交易所(Nasdaq)行政總裁Adena Friedman接受外媒訪問時表示，考慮到新冠肺炎疫情的影響，要為大型公司進行首次公開募股(IPO)做好準備，可能需時至少3個月。

●紐約6月期油收報每桶13.78美元，升2.21美元或19.1%；布蘭特6月期油收報每桶20.37美元，升1.04美元或5.38%。

●紐約期金收報每安士1,738.3美元，升50.5美元或3%，創4月15日以來收市新高。

●即月恒生指數夜期收報23,900點，升31點，高水7點，成交15,557張。

●港股ADR指數收報23,879點，跌14點。

●歐洲央行表示，將接受部分垃圾級債券，作為銀行貸款的抵押品；並會採取行動，以緩和可獲得的抵押品可能被降級的影響。

●世界銀行預計，今年全球匯款將銳減20%，因為新冠疫情將導致經濟衰退，並加劇貧困和開發中國家人口的困境。

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