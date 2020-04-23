【專家點評】林嘉麒：巨企睇淡前景不利後市

過去兩星期不時提及要留意美企第2季業績，尤其是關注本周，隔晚期待已久的可口可樂及Netflix兩間具指標性公司的首季業績終於出爐。業績是否符合預期並不是重點，筆者較關注公司對未來的展望，而且股價走勢某程度也代表了投資者對大市的短期睇法。

首先，可口可樂公司第一季財報營收同比下降1%，每股盈利增加8%，表現較預期好。市場理應受落，但股價仍然重挫。原因是公司表示受疫情衝擊，零售餐飲業未能復甦，預期第二季全球銷量將大減25%，前景展望悲觀。試想想，就算全球努力準備回復生活正常，可樂這「必需品」也會受到衝擊，投資者當然會重新評估消費股的投資價值。

另一間「疫情受惠股」是串流影音服務龍頭Netflix。受惠疫情帶動宅經濟，公司第1季財報算不錯，訂戶數大幅激增，激增1,577萬戶，遠高於分析師平均預期的822萬戶，而且全球付費訂戶數超過1.83億戶。營收符合預期，只是盈利較預期低。管理層亦好老實，預計收視率和訂戶數將在第2季繼續激增，但在封城令逐漸解除後，收視率預料將會下降，訂戶數增長也將放緩。市場正在擔心失業潮或薪資下滑，不少消費者可能會取消訂閱Netflix。股價亦因此由高位調整，估計短期內這塊「疫情受惠股」的招牌要換了，資金將會流出，部署其他概念。

本周還有另一隻疫情受惠股亞馬遜，美國納指一直表現較道指及標指出色，反映了市場的偏好。亞馬遜股價一直在高位等業績，假如稍有差池，或出現好消息出貨獲利，估計對整個科網股投資氣氛會有一定的影響。

港股昨日先低後反彈，守於20天線，勉強未破壞上星期的區域走勢。但是，一旦美股短期再失守關鍵水平，恒生指數或要再考驗23,000點大關，既然短期走勢或有變，持倉應該轉為保守較合適。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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