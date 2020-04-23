【專家點評】陳蓓敏：中國國航或受惠五一長期
2020年04月23日 08:15
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庚子年果真是翻天覆地的一年。金融大動盪下，終於延伸至商品期油，真的是低處未見低。紐約期油由年初55美元開始下跌，挫及至周一負40美元，創史上紀錄。雖然油組國和俄羅斯同意5月、6月減產，但美國原油庫存卻每周以500萬桶增加，推低油價，再加上期油結算到期，出現殺戮戰場。負油價對企業和全球金融貿易影響，日後料見浮現。全球確診宗數仍見上升，有些地方和國家已推料5月慢步復甦。4月將過去，特朗普只剩餘約4個月左右做國內外爛攤子善後工作，9月將是總統辯論，11月選舉。
恒指昨日曾失守23,500點，尚幸收市重返20天線，成交少於千億。大市做好，新經濟龍頭全部榜上有名。轉眼間，五一假期臨近，市場關注這5天假，國內旅遊業務，國內旅遊板塊先行做好。中國民航局公布4月份(截至4月21日)民航日均運輸旅客較3月份升7.9%。中國國航(00753)去年純利升12.66%至64億人民幣。首季績料見疲弱，第2季國際旅客量仍受壓，因國際航班受限，股價由年初高位下調近四成，已反映負面因素。油價下跌，航空股預期成本下降維持穩定。國務院有不同措施支持交通運輸，包括暫免民航企業繳納的民航發展基金，降低部分政府管理的機場服務保障環節收費，航空公司遞進式全國復航。建議候低吸納，目標睇6.8元，向下止蝕為4.94元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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