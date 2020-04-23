【專家點評】陳蓓敏：中國國航或受惠五一長期

庚子年果真是翻天覆地的一年。金融大動盪下，終於延伸至商品期油，真的是低處未見低。紐約期油由年初55美元開始下跌，挫及至周一負40美元，創史上紀錄。雖然油組國和俄羅斯同意5月、6月減產，但美國原油庫存卻每周以500萬桶增加，推低油價，再加上期油結算到期，出現殺戮戰場。負油價對企業和全球金融貿易影響，日後料見浮現。全球確診宗數仍見上升，有些地方和國家已推料5月慢步復甦。4月將過去，特朗普只剩餘約4個月左右做國內外爛攤子善後工作，9月將是總統辯論，11月選舉。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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