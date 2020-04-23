亞洲股市：日股曾漲200點　韓澳股穩升

國際油價回升，美股三大指數亦結束兩連跌，道指收漲456點；亞洲主要股市跟升，日、韓及澳股升幅不足1%。

日本日經225指數大幅高開175點或0.91%，至19,313點，其後升幅擴大至逾200點或1%，高見19,344點。個股方面，日產汽車升1.5%。公司西班牙巴塞隆拿工廠於5月4日開始恢復生產。

日本央行將為期兩天的政策委員會會議縮短為一天，將於4月27日舉行，預算下午結束。

另外，新冠肺炎疫情繼續肆虐，日本政府擴大外國人入境禁令的範圍，將入境禁令增加13個國家，針對俄羅斯、卡塔爾及阿聯酋等國家的「傳染病危險信息」級別提高至3級，呼籲日本市民不要前往上述地區。當局並將禁止過去2周內曾逗留這些地方的外國遊客入境。

南韓首爾綜合指數高開11點或0.6%，見1,907點，最新升13點或0.7%，報1,909點。

南韓首季國內生產總值(GDP)按季收縮1.4%，為2008年第4季跌3.3%以來最差表現，亦是中美貿易戰於2019年打擊該國第1季GDP增長以來的首次收縮；預期收縮1.5%，前值增長1.3%。

南韓央行指出，疫情很可能導致首季私營領域支出減少約2個百分點，而疲弱的全球需求或會在第2季度的出口中反映出來。財政部亦指，就業及實體經濟受到的衝擊可能會在第2季度擴大。

不過，央行認為，若疫情在國外受控，南韓今年仍可能會錄得增長，而線上晶片出口的增加可能有利於國內GDP的表現。

澳洲股市向好，之後最多升過64點或1.2%，報5,337點。

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