【專家點評】古勝：新地走勢轉弱　要睇實呢個位…

繼前日(20日)挫逾500點後，昨日早段時間最多跌310點至23,483點，穿埋20天線23,700點水平。雖然午後回升、尾市升99點收報23,893點，不過成交金額僅970億，反彈力度唔夠。後市關鍵係恒指能否盡快企番10天線24,150點水平，否則好大機會向下調整。加上，外圍油價仍然大幅波動，對負債纍纍的油企可謂百上加斤，若然眾多油企一起爆煲而掀起全新的金融風暴，到時環球股市集體暴瀉的事件將會重演，投資者不可不防。

股價走勢亦唔多對路，該股連跌3個交易日，累挫近6%，尋日收報102.7元，收低於10天線106元及20天線及103元水平，表現弱於大市。目前，宜觀察其能否守住100元心理關心，若再失守，可能會成為首批再尋底的藍籌股。

東網財經專欄作者 古勝

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