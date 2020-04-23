【專家點評】古勝：新地走勢轉弱 要睇實呢個位…
2020年04月23日 08:30
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繼前日(20日)挫逾500點後，昨日早段時間最多跌310點至23,483點，穿埋20天線23,700點水平。雖然午後回升、尾市升99點收報23,893點，不過成交金額僅970億，反彈力度唔夠。後市關鍵係恒指能否盡快企番10天線24,150點水平，否則好大機會向下調整。加上，外圍油價仍然大幅波動，對負債纍纍的油企可謂百上加斤，若然眾多油企一起爆煲而掀起全新的金融風暴，到時環球股市集體暴瀉的事件將會重演，投資者不可不防。
個股方面，新鴻基地產(00016)雖然受惠近日香港疫情改善，旗下唔少樓盤重新部署開售，惟香港失業率升至4.2%，短期內經濟環境改善的機會低，無論一手新樓銷售、商廈及商場收益都會受壓。
股價走勢亦唔多對路，該股連跌3個交易日，累挫近6%，尋日收報102.7元，收低於10天線106元及20天線及103元水平，表現弱於大市。目前，宜觀察其能否守住100元心理關心，若再失守，可能會成為首批再尋底的藍籌股。
東網財經專欄作者 古勝
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