小米發行6億美元優先票據　股價曾升2%

小米發出的新聞稿指出，作為集團首次公開發行的境外債券，受到市場熱烈追捧，最終認購額達51億美元，達到8.5倍超額認購。受益於強勁需求，債券最終定價較初始價格指引收窄了50個基點，為去年12月份以來亞洲投資級企業美元債券最大收窄幅度。本次交易成功把握了基準美國國債利率的歷史低位，低達3.375%的票面息率，成為史上中國TMT公司10年期債券最低的票面利率，有效降低公司的長期融資利率。

小米股價曾升2%，暫高見10.32港元。

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