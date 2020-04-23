新冠肺炎：南韓料第2季出口將反映全球需求疲弱

新冠肺炎疫情持續擴散，南韓於過去24小時新增8宗確診病例，累計病例約達10,702宗；而病毒大流行繼續影響當地經濟，南韓央行指出，疫情很可能導致首季私營領域支出減少約2個百分點，而疲弱的全球需求或會在第2季度的出口中反映出來。財政部亦指，就業及實體經濟受到的衝擊可能會在第2季度擴大。

不過，央行認為，若疫情在國外受控，南韓今年仍可能會錄得增長，而線上晶片出口的增加可能有利於國內生產總值(GDP)的表現。

較早前，南韓公布，首季GDP按季收縮1.4%，為2008年第4季跌3.3%以來最差表現，亦是中美貿易戰於2019年打擊該國第1季GDP增長以來的首次收縮；預期收縮1.5%，前值增長1.3%。

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