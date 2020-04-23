墨爾本Monash大學區現樓精品公寓 首期19萬港元起

【特約報道】上月份中旬澳元兌港元的匯率一度大跌至約4.3元，創2002年年底以來最低紀錄，而直至近日已明顯回升至4.9元水平，走勢開始平穩。而澳洲央行近月實施多項放水及寬鬆信貸政策，包括近一個月兩度減息，令指標利率降至0.25厘歷史低位，市場人士認為，該國樓市享有升值潛力、低匯率及低利率三贏因素，現時是海外買家投資澳洲最佳時機。

近年墨爾本東南面的全新別墅供應罕有，Box Hill等地區單是二手叫價已破百萬澳元。而且市場上價格相宜的別墅都集中在西南面等發展中地區。大學區房價尤其穩健，上一個Ray White推介的Monash大學區項目Eastwood及Jackson Green，銷售不單在當地掀起一股熱潮，更在香港售出過百間。

今期Ray White推出墨爾本性價比極高的公寓及別墅項目，包括坐落於東南面Monash大學區的現樓精品公寓Brightwood Monash，首期只需要19萬港元起，而載譽歸來的聯排別墅項目Eastwood Monash，3房別墅首期39萬元起。

Brightwood這幢精品公寓位於Clayton區的中心位置，項目對面就是澳洲八大之一的Monash大學，地理位置優越。項目是Clayton最大的開發項目，現時已經落成，提供235套公寓和26套別墅。精選戶型設有一房至兩房單位，入場單位首期19萬港元起，呎價約2,700港元起。由於項目屬全新現樓，買家可即買即收租，購入項目公寓單位後，享5年每年最少4.5厘租保計劃。

該樓盤坐落於大學旁邊位置，步行5分鐘至Clayton校園，學術氣氛濃厚，吸引不少留學生居住，而且周邊更擁有不少高等教育和研究機構，市場對租盤需求量大，令當地房屋空置率極低，奠定了高回報率的投資基礎。而由樓盤出發前往南半球最大購物中心Chadstone也只需要8分鐘車程，樓盤預計將成為投資者的放租首選。

至於EASTWOOD則為聯排別墅項目，目前已展開動工，預計買家可於今年年尾收樓。樓盤提供三房至六房戶的聯排別墅，實用面積介乎1,500至3,090方呎不等，每戶均提供車位及獨立花園。樓盤入場三房單位售價僅約384萬港元，首期僅需要39萬港元起，折合呎價僅約1,646港元起。

該項目大部分聯排別墅均享有廣闊空間，同時極具私隱度，可媲美香港名人明星聚居的豪宅屋苑「康樂園」。此外，樓盤也鄰近Monash大學及購物中心Chadstone，同時也可步行前往火車站，交通便捷。

墨爾本向來被譽為「全球最宜居城市」與「全球十大最佳留學城市」之名，是海外房地產投資與海外升學的熱門之選。其中Monash大學區的住宅放租盤長期處於供不應求的情況，如區內Clayton與Caulfield兩區學生人數接近5萬人，但學校僅提供約2,800個宿位，即平均約18人競爭一個宿位，加上海外學生亦不會獲優先分配宿位，令他們要到私人市場尋找住宿。

租金收入理想可令物業保值兼升值，同時亦衍生出「以房養學」的概念。近年不少家長也會建議子女前往墨爾本升學，短則留學四年，若選上個別專業學系，學習年期更長達七年。

由於逗留時間較長，若期間只租住單位將產生龐大的租金開支，故此不少投資者認為倒不如在澳元低水下，把資金購入一個兩房戶，其中一個房間將留給子女作住宿使用，至於多出的房間則可作放租用途。

除了收租回報相當可觀，樓宇的潛在升幅也不容忽視，根據Property Value數據顯示，Clayton區內公寓在過去12個月勁升22%，獨立屋亦上升12 %，遙遙領先全國平均升幅。

此外，不少國際性機構也看好該國樓市前景。如世邦魏理仕發布的《2020年市場前景報告》中指出，目前澳洲樓市發展周期已到達供不應求的狀態，該國住宅空置水平已受控，住宅供應周期已過高峰，特別是悉尼、墨爾本及布里斯本等首府，當地政府對批准大型發展項目較為寬鬆。隨低息環境及按揭門檻放寬，物業投資者逐步返回樓市。

而大型金融機構滙豐銀行更看好墨爾本的樓價，提高該城市1倍升幅預測，料今年將上漲10%至14%。

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墨爾本Monash大學區屋苑展銷會

日期: 4月25至26日 (周六、日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題：「以房養學」

時間: 下午3時 (每天一場)

查詢：2376 1088