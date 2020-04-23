A股快報：三大指數穩升　船舶製造股受捧

內地股市靠穩，滬綜指高開6點或0.23%，報2,850點；深成指高開40點或0.38%，至10,657點；創業板指數高開9點或0.49%，至2,053點。

板塊方面，次新股領升1%，船舶製造股升0.8%，有色金屬股升0.5%，金融及地產股升0.1%至0.2%。

比亞迪高開0.9%，公司確認，刀片電池首發搭載比亞迪漢EV，將於今年中上市。

中國聯通平開，報5.29元人民幣。公司今年首季淨利潤按年下跌14.1%。

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