印度首富安巴尼重奪亞洲首富之位　全憑呢單刁...

Facebook(Fb)斥57億美元收購印度首富安巴尼旗下Reliance Industries持有的電子服務平台Jio Platorms，令後者估值約660億美元，消息刺激Reliance Industries股價周三(22日)飆升9.93%，安巴尼的身家因此增長約47億美元，至492億美元，重奪亞洲首富之位。

根據彭博億萬富豪指數，安巴尼的身家較阿里巴巴前主席馬雲多出約32億美元。而早於周三之前，擁有全球最大煉油廠的安巴尼在2020年損失140億美元，是亞洲富豪中身家縮水最大的一位。至於馬雲截至周二(21日)的損失近10億美元。

根據交易協議，Fb將投資57億美元於Jio Platorms，是繼其於2014年收購WhatsApp以來最大的一筆交易，反映Fb行政總裁朱克伯格冀在這個電子支付和電子商貿快速發展的市場搶灘。

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