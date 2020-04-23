【全球攬炒】惠譽披露下調香港評級主因係...

國際評級機構惠譽早前將香港評級由「AA」降至「AA-」，僅較中國的「A+」高出一級，評級展望由「負面」轉為「穩定」，為不足8個月該機構兩度對香港作出削級舉動，更令香港評級倒退至19年前水平。就此，惠譽周三(22日)表示，降級原因在於香港與中國的經濟與政治等各方面上的聯繫日益增加。

惠譽亞太區主權評級高級主管Andrew Fennell認為，香港與中國在經濟、金融及社會政治之間的聯繫，隨着時間日益加深。而作為評級機構，考慮到香港與中國逐漸一體化的模式，認為雙方的評級也會更加接近。

Fennell補充，香港與中國的評級還相差一個等級是合理，因兩地的制度仍存在一些差異，特別是香港仍繼續開放資本帳戶，且擁有自己的貨幣，可以獨立管理其財政及外部帳戶。

此外，Fennell認為香港經濟早在新冠肺炎疫情大流行發生前，就因社會衡擊而陷入低迷，而隨着疫情持續發展，代表香港恐陷入更嚴重的衰退之中。

事實上，去年香港本地生產總值(GDP)下跌1.2%，惠譽早前亦預期今年勢再跌5%，於全球經濟活動回復的前設下，明年經濟則會反彈3.5%。不過，今年初本地零售銷售、訪客人數、機場流量，以及國際貿易呈急劇收縮，料上半年有關表現仍保持疲弱。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200