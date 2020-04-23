傳興隆創辦人擬交出管理權 另獲中石化洽購資產

外電報道，新加坡興隆貿易的創辦人林恩強及其家人，擬將公司管理權移交給會計師事務所普華永道(PwC)。

報道指，興隆貿易背負了38.5億美元(折合約300億港元)的債務，計劃將公司的管理從創始家族轉移到會計師事務所，同時撤回對債權人的法院保護申請。

此外，有消息指，中國石化正在與興隆貿易進行初期談判，以購買新加坡貿易商部分擁有的儲油碼頭的股份。

興隆貿易1963年成立，目前是亞洲最大的船用燃料供應商之一，資產包括130艘船舶和石油貿易、碼頭、儲油、燃油供應、潤滑油製造等業務。

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