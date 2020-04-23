港股格局：許繹彬料大市續有炒味　宜伺機吸物管股

港股周四牛皮。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本港新冠確診人數近日雖有回調，惟新加坡及歐美等地仍未有效受控，確診人數時高時低，一如現階段股市亦令人難以捉摸。但市場對疫情的負面衝擊開始漸漸適應，由全球股市反彈力度可見；除非疫情在各地進一步失控飊升，否則大市續對「經濟復甦」或「政府救市」作出炒作。

但中長線而言，全球經濟陷入癱瘓，百業蕭條，市民一定要面對嚴峻的現實，對大市將有深遠的衝擊，港股成交金額近期開始回落至一千億元以下，特別是傳統行業或股份，影響尤為深遠，業績期前料有盈警潮湧現，投資前必須格外留神。

他又表示，當全球正傳出快將有疫苗醫治，及疫情漸現曙光，引致全球股票市場形勢一片大好之際；冷不防市場突傳俄羅斯普京與沙地王儲「炒大鑊」，後者更揚言「用石油淹沒市場」；油價應聲下跌當然是理所當然的事情。此舉令全球投資者觀賞到一個歷史奇景，當一般投資者均認為無論股票或任何期貨價格，假設最低的價值跌至「零」後，就無可再跌；但原來從事金融業近28年之久，也是到今天才學懂最低的價值，可以是「無底深潭」，油價當晚曾跌至負40.32的歷史低位；這曠世奇觀當然令大市淋了一盤冷水，港股美股看來還是風高浪急，不要過急撈底博反彈，否則得不償失。

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