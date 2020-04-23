新冠肺炎：貨物堆滿倉庫　航運公司要減慢船速...

財經媒體彭博報道，各地倉庫正放滿雪櫃和洗衣機之類的消費商品，零售商要求貨運公司推遲交貨，這可能導致全球貨櫃箱運輸在未來幾個月內下降多達30%。

據國際航運商會主席Esben Poulsson稱，受疫情影響，今年迄今為止的出貨量可能下降了約15%；與去年同期相比，第二季度的下降將取決於政府重新開放經濟的程度。他又指出，服裝，紡織品，白色家電等商品的庫存已滿，客戶要求航運公司在一段時間內代存相關貨物，放慢船速或基本上延遲收貨。

報道引述日本最大的貨櫃箱運輸運營商--Ocean Network Express首席執行官Jeremy Nixon表示，從4月到5月，從亞洲到北美和歐洲的貨運的遠期預訂已經放緩。除了數量減少以外，該行業還受到旨在遏制疫情的限制的打擊。要確保海員能夠在港口限制和取消的航班中登船並轉船，仍然是一項重大挑戰。

3月，洛杉磯港的入境貨櫃箱按年下降了26%，而新加坡的貨櫃箱吞吐量跌至8月份以來的最低水平，2月份短暫回升後，香港的貨櫃箱吞吐量再次低於平均水平。有業界更稱，有些貨櫃箱船的運力僅達到20%。彭博資訊物流高級分析師Lee Klaskow表示，主要經濟體關閉造成的財務痛苦正影響整個供應鏈。由於服務業停止，製造能力閒置，乾散貨，滾裝和貨櫃箱班輪業將受到最大的影響。

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