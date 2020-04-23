港股格局：郭家耀指仍有反彈空間

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，國際油價低位有反彈，帶動隔晚美股回升，但整體市況仍然波動。至於股份方面，以科技股走勢相對強勢，反映投資者對此類股份仍然投以信心的一票，相信未來舊經濟及新經濟股份之間差異仍較大。至於港股走勢亦類似，雖然大市日前因為油價弱而出現急跌，但在23,500點見支持，當局勢進一步緩和，油價回穩及疫情受控後，料大市仍有反彈空間，暫時上方阻力在24,500點水平，支持位則在23,500點附近。

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