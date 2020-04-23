港股格局：郭家耀指仍有反彈空間
2020年04月23日 10:45
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，國際油價低位有反彈，帶動隔晚美股回升，但整體市況仍然波動。至於股份方面，以科技股走勢相對強勢，反映投資者對此類股份仍然投以信心的一票，相信未來舊經濟及新經濟股份之間差異仍較大。至於港股走勢亦類似，雖然大市日前因為油價弱而出現急跌，但在23,500點見支持，當局勢進一步緩和，油價回穩及疫情受控後，料大市仍有反彈空間，暫時上方阻力在24,500點水平，支持位則在23,500點附近。
油價近期大幅波動，郭指一方面因為轉倉因素，投資者唔想收實貨，因此出現歷史性負數報價，其次是市場關注原油ETF轉倉活動，引起市場混亂。不過，雖然油價由低位回升，但未來經濟前景充滿變數，對原油需求存在壓力，反彈空間或有限。因此石油股短期或會跟隨油價回升，但長遠整體估值維持低企。純粹短線操作的投資者，可以較緊貼油價走勢的中國海洋石油(00883)作為首選，但反彈空間未必太多。
郭家耀又指，美團點評(03690)近日跟隨大市向上，股價重上100元關口，其去年度業績表現不俗，平台使用量持續高企，無論餐飲的訂單方面或者其他增值服務亦表現理想。雖然受疫情影響，預期今年首季業績將會下滑，但長遠而言，投資者對新經濟興趣較大，美團的平台仍然穩固，餐飲訂餐方面的市場具競爭優勢，當經濟進一步回復正常，料會繼續吸引資金流入，100港元樓下可作中線部署，初步目標可睇120元。
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