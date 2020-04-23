【全球救市】IMF料短期流動性缺口高達500億美元

新冠肺炎疫情嚴重破壞全球金融體系，大部分新興市場及發展中國家面臨流動性短缺的問題，國際貨幣基金組織(IMF)上周批准建立短期流動性額度(SLL)，以幫助解決全球美元短缺問題。IMF估計，目前個別國家對其SLL需求或高達500億美元(約3,900萬港元)，重申有關工具或將幫助各國在發生更大問題前，滿足資金需要。

IMF第一副總裁Geoffrey W.S. Okamoto表示，全球金融狀況急劇收緊，短期流動性問題可能會迅速成為一個更深遠和持久的償付能力問題。IMF正與多國協商使用SLL貸款工具，但未有進一步透露涉及哪些國家。

SLL工具將向無法從美國聯儲局和其他國家取得互換額度的成員國提供額外流動性，從而填補全球金融安全網的重大缺口。

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