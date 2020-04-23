新冠肺炎：日本經濟大停擺　製造業及服務業皆「冰封」…

日本經濟正受新冠肺炎疫情的嚴重打擊。au Jibun Bank日本4月製造業採購經理指數(PMI)從3月份的最終44.8跌至經季節性調整後的43.7，為2009年4月以來的最低點；而經季節性調整後的日本服務業PMI指數暴跌至22.8，為自2007年9月開始服務業調查以來的最低水平。

日本政府宣布為期一個月的緊急狀態令，自此全球第三大經濟體的大部分地區已陷入停頓。編制這份報告的IHS Markit經濟學家Joe Hayes指，當前的緊急狀態將持續到5月6日。鑑於日本相對於世界其他地區的反應滯後，意味嚴峻的經濟影響可能會進一步惡化，第二季度經濟將以按年10%的速度收縮，且可能是連續第三個季度收縮。

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