港元拆息︰1個月企1.545厘水平
2020年04月23日 11:19
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.96厘，又失1厘；1星期再跌至1.24厘；與樓按相關的1個月變動不大，企1.545厘水平；3個月續降至1.79厘。
23/4/2020
隔夜 0.96119厘
1星期 1.24595厘
2星期 1.35780厘
1個月 1.54524厘
2個月 1.69738厘
3個月 1.79786厘
6個月 1.94071厘
12個月 1.94595厘
22/4/2020
隔夜 1.09571厘
1星期 1.26839厘
2星期 1.41250厘
1個月 1.54595厘
2個月 1.71268厘
3個月 1.82696厘
6個月 1.94310厘
12個月 1.94738厘
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