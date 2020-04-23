港元拆息︰1個月企1.545厘水平

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.96厘，又失1厘；1星期再跌至1.24厘；與樓按相關的1個月變動不大，企1.545厘水平；3個月續降至1.79厘。

23/4/2020

隔夜 0.96119厘

1星期 1.24595厘

2星期 1.35780厘

1個月 1.54524厘

2個月 1.69738厘

3個月 1.79786厘

6個月 1.94071厘

12個月 1.94595厘

22/4/2020

隔夜 1.09571厘

1星期 1.26839厘

2星期 1.41250厘

1個月 1.54595厘

2個月 1.71268厘

3個月 1.82696厘

6個月 1.94310厘

12個月 1.94738厘

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